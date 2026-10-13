مكتوم بن محمد: نبارك لمحمد القرقاوي منحه "وشاح محمد بن راشد"

بارك سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لوزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، منحه وشاح محمد بن راشد، تقديراً لجهوده وإسهاماته.

وقال سموه ، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "رافق الأخ محمد القرقاوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر ثلاث عقود سخّر خلالها جهده لخدمة الوطن، واقترن طوال هذه العقود بالطموح والابتكار والإخلاص".

وأضاف سموه: "محمد القرقاوي هو أحد خريجي مدرسة محمد بن راشد، ولا زال يقدم كل يوم أجمل الأمثلة في خدمة الوطن والمساهمة في صناعة ريادته، نبارك منحه اليوم وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده وإسهاماته".