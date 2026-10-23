نيويورك بلا عربات خيول.. وترامب ينتقد طيّ صفحة تقليد تاريخي في «غوثام»

صوت مجلس مدينة نيويورك أمس على حظر العربات التي تجرها الخيول من شوارع المدينة ومن سنترال بارك اعتبارا من يونيو 2028، مما يضع نهاية لمصدر جذب سياحي تاريخي.

وحسب وسائل الإعلام التي نقلت الخبر فإن 40 مشرعا في المدينة من بين ​51 أيدوا مشروع القانون، الذي حظي أيضا بدعم رئيس البلدية زهران ممداني.

وكان سائح هندي يبلغ من ⁠العمر 18 عاما قد لقي حتفه في يونيو الماضي إثر سقوطه من ⁠إحدى العربات التي تجرها الخيول عندما انطلق الحصان ⁠مسرعا بعد أن ابتعد السائق لالتقاط صورة .

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يقع مقر إمبراطوريته التجارية في برج ​ترامب على بعد ​دقائق من ⁠سنترال بارك، على منصة "تروث سوشال": "عندما تقع حادثة لسيارة في المنطقة، والتي كثيرا ما ​تحدث، فإنهم لا يمنعون السيارات من دخولها.. ​فلماذا ⁠يمنعون عربات الخيول إذن؟ لقد كانت نشاطا عريقا. جزء آخر من التاريخ يضيع. سنفتقده!".