مصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد "الإخوان" محمود عزت

المصدر: القاهرة - وكالات

عاقبت محكمة مصرية القائم بأعمال مرشد جماعة "الإخوان" الإرهابية، محمود عزت، بالسجن المؤبد، في اتهامه بـ"التخابر مع جهات أجنبية".

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية إن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق عزت "في القضية رقم 56460 لسنة 2013".

وأفادت الصحيفة أن المحكمة كانت أصدرت حكمًا بإعدام عزت غيابيًا، لكنه طعن على الحكم.

وكانت النيابة المصرية نسبت لعزت اتهامات بـ"إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والإشراف على تلقي عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في أغسطس الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، حسب بيان لوزارة الداخلية.



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