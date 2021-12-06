نيويورك تفرض التلقيح الإلزامي لكل موظفي القطاع الخاص

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الاثنين أن كل موظفي القطاع الخاص ملزمون بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري.

وذهب دي بلازيو بذلك أبعد من الرئيس جو بايدن الذي أصدر قرارًا ينص على إلزامية أن يتلقى اللقاح موظفو الشركات التي تضم أكثر من مئة شخص فقط. وكان يفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الرابع من يناير لكنه معلق الآن بموجب بقرار قضائي.

وقال عبر شبكة "ام اس ان بي سي": "هنا، في نيويورك، قررنا أن نطلق هجوم احترازي (ضد كوفيد-19) لنقوم بخطوة جريئة لوقف تطور كوفيد والمخاطر الذي يفرضها علينا".

واشار إلى أن كلّ "موظفي القطاع الخاص في نيويورك سيكونون معنيين التلقيح الالزامي اعتبارًا من 27 ديسمبر" أي نحو 184 ألف شركة.

واعتبارًا من التاريخ نفسه، سيتوجّب على سكان نيويورك الذين يتخطّى عمرهم 12 عامًا إظهار اثبات يؤكد أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19، باستثناء الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون بحسب رئيس البلدية.

ورُصدت إصابات بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في 15 ولاية اميركية على الأقلّ، والبعض منها في ولاية نيويورك.

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