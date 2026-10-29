الذكاء الاصطناعي والأطفال.. نيويورك تفرض ضوابط جديدة

وقعت حاكمة ولاية نيويورك، قانونا جديدا يمنع القُصّر من استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي توحي وكأنها صديقة لهم، في خطوة تعد الأهم حتى الآن لتقييد مثل هذه النماذج الموجهة للمستهلكين.

ويلزم القانون مشغلي برامج مثل "تشات جي بي تي" بالتحقق من أعمار المستخدمين وتقييد استخدام خصائص معينة إذا كان المستخدم دون سن الثامنة عشرة.

كما ينص القانون على أنه في حال استخدام قاصر لهذه البرامج، فلا يُسمح له بتوليد أي محتوى يوحي له بأن البرنامج "كائن بشري أو حي أو يمتلك مشاعر بشرية".

كما يحظر القانون على هذه البرامج توليد محتوى يجعل المستخدم يعتقد أنها "ترتبط معه بعلاقة شخصية أو مهنية أو أنها تمثل شخصية ذات سلطة".

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، خلال مراسم توقيع القانون، الأربعاء: "لن يتمكن القُصّر بعد الآن من الوصول إلى برامج دردشة تتظاهر بأنها صديقة أو شريكة عاطفية لهم".

وأضافت: "كما لن يكون بإمكان هذه البرامج الاحتفاظ بمعلومات حساسة تتعلق بالصحة العاطفية أو الجسدية للقُصّر".

وكانت ولايات أميركية أخرى، مثل كاليفورنيا، قد أقرت أيضا قوانين تقيّد برامج الدردشة الآلية، إلا أن القانون الذي وقعته هوكول يتضمن صياغات تعد من بين الأكثر شمولا في تنظيم هذه التكنولوجيا، ما أثار انتقادات شركات الذكاء الاصطناعي.

فقد رأت منظمة "تيك:ان واي سي"، التي تعنى بالدفاع عن قطاع التكنولوجيا في نيويورك، أن صياغة القانون "غامضة".

وأضافت المنظمة في بيان: "إن الحفاظ على سلامة الأطفال عبر الإنترنت لا ينبغي أن يعني حرمانهم من الأدوات التي تساعدهم على التعلم والاستعداد لمساراتهم المهنية المستقبلية".

ولم تستجب شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبك" لطلب من وكالة "فرانس برس" للتعليق على هذا القانون.

في المقابل، رحبت منظمة "كومون سنس ميديا" المعنية بتقديم إرشادات للأهل حول مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للأطفال، بإقرار القانون، واصفة إياه بأنه "أقوى تشريع في البلاد يتعلق بسلامة الأطفال في مجال الذكاء الاصطناعي".

وقال جيم ستاير، الرئيس التنفيذي للمنظمة، في بيان "توفر شركات الذكاء الاصطناعي برامج دردشة تتضمن خصائص خطيرة، بل ومميتة أحيانا، للأطفال والمراهقين... والآن، سيتم حظر هذه الخصائص الضارة بموجب القانون في ولاية نيويورك".