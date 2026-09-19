طفل بعمر الـ 13 عاماً يدرس الماجستير بعد أن هزم السرطان

قرر طفل أمريكي عبقري يدعى جو بيتراورو-هيبوليت، يبلغ من العمر 13 عامًا، الالتحاق ببرنامج ماجستير في جامعة نيويورك، بعد مسيرة دراسية استثنائية تخللتها رحلة علاج من سرطان الدم ومعاناة مع متلازمة توريت.

والطفل، الذي يبلغ معدل ذكائه 168، كان قد حصل في العاشرة من عمره على 1590 من 1600 في اختبار (SAT)، قبل أن يتخرج من المدرسة الثانوية بعد عام واحد.

وتقول صحيفة "كاليفورنيا بوست"، إن من المقرر أن ينهي جو درجة البكالوريوس في جامعة ولاية لويزيانا في مايو المقبل.

ويعتزم جو دراسة إدارة الرياضة إلى جانب علم الحركة وعلم الأحياء في نيويورك، وقال عن انتقاله إليها: "أنا متحمس أيضًا، لأن أبوابًا جديدة ستُفتح أمامي".

وشُخّص بسرطان الدم في سبتمبر 2021، كما عانى من متلازمة توريت، التي أدت في وقت سابق إلى وضعه في فصول للتعليم الخاص.

وأكد جو أن قدراته لا تعني أن التعلم يأتيه بسهولة، فيما قالت والدته إنها فخورة بما حققه، واصفة إياه بأنه "يهوى التعلم فحسب".

وفي حال قبوله رسميًا، تتحقق جامعة نيويورك مما إذا كان سيصبح أصغر طالب دراسات عليا في تاريخها.

