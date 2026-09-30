قرقاش: شكراً عبدالله بن زايد على القيادة المتميزة للوفد الإماراتي في الأمم المتحدة

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالقيادة المتميزة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال قرقاش، في تدوينة قرقاش على حسابه في "إكس": "كل الشكر والتقدير لأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد على قيادته المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي الكبير خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والشكر موصول لكافة المسؤولين والدبلوماسيين الإماراتيين على جهودهم وحضورهم الفاعل".

وأضاف قرقاش: "مئات الاجتماعات واللقاءات، بقيادة سموه، جسدت دبلوماسية نشطة وشاملة، تعزز حضور الدولة ومكانتها، وتوسع شراكاتها مع العالم.. جهد وطني نفخر به، يستند إلى رصيد راسخ من المصداقية والعطاء والثقة والشراكات الدولية".