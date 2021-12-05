السودان.. البرهان ينفي إمكانية ترشح العسكريين في انتخابات 2023

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

نفى القائد العام للجيش في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد أن يكون للعسكريين وشبه العسكريين المشاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات المقبلة في يوليو 2023.

وقال مكتب البرهان في تصريح مكتوب إن "مكتب رئيس مجلس السيادة نفى ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان الفريق عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان" بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن "مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".

ويذكر أن البرهان قال لفرانس برس خلال المقابلة "في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نصّ واضح بأنّ كلّ مشارك في الفترة الانتقاليّة لن يُسمح له بالمشاركة في الفترة التي تَليها مباشرة، لكنّ اتّفاق سلام جوبا أعطى بعض المشاركين في الفترة الانتقاليّة الحقّ بأن يكونوا جزءا من الحكومة المقبلة".

ولاحقا الأحد، أوضح مكتبه أن "رئيس مجلس السيادة ذكر الموقعين على اتفاق سلام جوبا" الذي "أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة". لكنه "لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة وهذا ما لزم التنويه بشأنه".

وكانت المقابلة التي أجرتها فرانس برس مع البرهان واحدة من مقابلات مع وسائل إعلام دولية بعد يوم واحد من وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، السودان بأنه "في حالة عداء مع الصحافيين".

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