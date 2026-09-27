مهرجان الظفرة يواصل «ترصيص الإبل» استعداداً لدورته الـ20

تواصل هيئة أبوظبي للتراث، استعداداتها للدورة الـ20 من مهرجان الظفرة، من خلال عمليات تركيب الشرائح الإلكترونية «الترصيص» والتشبيه والتسنين للإبل من السلالات الأصيلة، ضمن فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، تمهيداً لمشاركة مُلّاكها في مزاينات المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 13 يناير المقبلين.

وشهدت محطة الترصيص في ميدان الروضة بمدينة العين، أول من أمس، إقبالاً من مُلّاك الإبل الراغبين في استكمال إجراءات المشاركة، ضمن المحطات التي خصصتها اللجنة المنظمة لتسهيل عمليات الترصيص والتشبيه والتسنين أمام المشاركين من مختلف مناطق الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي محطة العين استكمالاً لعمليات الترصيص التي انطلقت في مدينة غياثي ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، في إطار الاستعدادات التنظيمية المبكرة للمهرجان، وحرص اللجنة المنظمة على تمكين مُلّاك الإبل من استكمال متطلبات المشاركة وفق المواعيد المحددة.

وتتواصل عمليات الترصيص والتشبيه والتسنين في محطة رزين بأبوظبي حتى 30 الجاري، فيما تُختتم في مدينة سويحان بالعين خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل، لتكون المحطة الخامسة والأخيرة قبل انطلاق المزاينات.

وقال مسؤول لجان تحكيم مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، حمد محمد الشامسي، إن عمليات الترصيص والتشبيه والتسنين تمثل خطوة أساسية ضمن التحضيرات للمزاينات، وتسهم في تنظيم مشاركة الإبل والتحقق من بياناتها، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المُلّاك والمربين، بما يضمن استكمال متطلبات المشاركة قبل انطلاق المنافسات.