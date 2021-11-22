الشرطة الأميركية: قتلى وجرحى بعد صدم سيارة لحشد يحتفل بعيد الميلاد

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة الأميركية سقوط "عدد من القتلى" جراء صدم سيارة حشدا كان متجمعا للمشاركة في موكب لعيد الميلاد في ولاية ويسكونسن.

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحافي إن هناك "قتلى". وأشار مسؤولون محليون أيضا إلى إن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات عندما اصطدمت مركبة بموكب لعيد الميلاد «الكريسماس» في واوكيشا بولاية ويسكونسن الامريكية مساء يوم الأحد.

وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن الشرطة طلبت فى حوالى الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي من السكان تجنب الذهاب إلى منطقة وسط المدينة، حيث توجه المحققون إلى موقع الحادث على بعد حوالي 20 ميلا (حوالي 32 كيلومتر) غرب ميلووكي.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي نشرت عبر تويتر سيارة رياضية متعددة الأغراض (إس يو في) حمراء مسرعة تتجه نحو الموكب وبالكاد تخطئ فتاة صغيرة كانت ظهرها إلى الشارع وهي ترقص على الطبول والموسيقى.

وذكرت صحيفة «ويسكونسن فريمان» أن السيارة استمرت في مسارها وأصابت سبعة أشخاص. كما أفاد تلفزيون «دبليو جي إن» بأن الحادث شهد أيضا إطلاق أعيرة نارية على ما يبدو، وتم إخلاء الموكب.

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