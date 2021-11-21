قتيل و3 جرحى بهجوم نفذه فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس

المصدر: القدس - أ ف ب

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين صباح الأحد في هجوم نادر بسلاح ناري شنه فلسطيني من حركة حماس في البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية "حوالى الساعة 09.00 (07,00 ت غ) فتح مسلح النار في البلدة القديمة بالقدس ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة وشرطيين بجروح طفيفة".

وسمع صحافي في وكالة فرانس برس في المكان رشقات نارية وصراخا.

وبعيد ذلك، أعلن مستشفى هداسا في القدس حيث نقل الجرحى أن شابا توفي متأثرا بجروحه وهو إلياهو كاي (25 عاما)، وهو مهاجر جديد من جنوب إفريقيا.

وقُتل كاي "بينما كان في طريقه إلى مكان عمله".

وبعد هذا الهجوم النادر بسلاح ناري في البلدة القديمة في القدس الشرقية ، نشر عدد كبير من عناصر الشرطة، بينما بقيت جثة المهاجم على الأرض لفترة طويلة قبل أن تؤكد الشرطة وفاته.

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