مسافر يطلق النار في مطار أمريكي ويصيب 3 أشخاص

المصدر: وكالات

قالت مديرية أمن النقل (TSA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث بمطار أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.

وذكرت المديرية، في بيان السبت، أن أحد الركاب أطلق النار من مسدس أثناء تفتيشه.

ووفقا للمديرية، أنه وفي حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت موسكو)، عثر رجال الأمن أثناء فحص الأمتعة، على "مادة محظورة" في حقيبة أحد الركاب. وبعد أن فتحوا الحقيبة "هرع إليها صاحبها وأستل مسدسا وأطلق النار على الفور". وأكد البيان أن "الراكب هرب من المطار واختفى".

وشددت المديرية على أن الحادث، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم. وبسبب الحادث، أوقفت إدارة المطار الرحلات مؤقتا، لكنها بعد حوالي ساعتين من الحادث، رفعت هذه القيود.

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