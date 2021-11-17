الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يشتري مكونات القنبلة منذ أبريل

المصدر: لندن - د ب أ

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن منفذ هجوم ليفربول كان يشتري مكونات تصنيع قنبلة منذ أبريل الماضي على الأقل.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن روس جاكسون، نائب كبير مسؤولي الشرطة القول إن عماد السويلمين، العراقي المولد، استأجر سكنا في ليفربول منذ سبعة أشهر، وبدأ في شراء مكونات لتصنيع قنبلة منذ ذلك الوقت.

وقال في بيان محدث اليوم الأربعاء: "صورة معقدة بدأت تتشكل بشأن شراء مكونات عبوة ناسفة، نحن نعلم أن السويلمين قام بتأجير سكن منذ أبريل الماضي، ونعتقد أنه قام بشراء هذه المكونات منذ هذا الوقت على الأقل".

وأضاف: "لقد توصلنا لقريب لسويلمين، وهو من أخبرنا أنه ولد في العراق".

وأوضح أن طالب اللجوء السويلمين (32 عاما) كان يعاني من فترات من المرض العقلي وهو ما سيشكل جزءا من التحقيق.

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