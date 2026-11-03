"وول ستريت جورنال": ضربات أميركية على جزيرة قشم الإيرانية

شنت الولايات المتحدة هجوما على جزيرة قشم جنوبي إيران، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين.

ويأتي الهجوم في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قلل فيها من احتمالية العودة إلى الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي التي تجرى الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين، الإثنين: "خضنا حربا مع إيران وانتصرنا.. لا أعرف حتى إن كان يمكن تسميتها حربا، فنحن لم نخض أي قتال منذ أشهر".

وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن تنفّذ منذ أسابيع ضربات محدودة النطاق ضد إيران، وصفها بعض المسؤولين بأنها ذات طابع دفاعي يهدف إلى لجم إيران عن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عمليا منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن لم تتبنّ هذه الهجمات رسميا، حتى لا تعطي انطباعا باستعدادها لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة.