رغم نجاتها من الموت .. كريستا بايك تنتقد "عدم كفاءة" المكلَّفين بإعدامها وتتذمر من "آلام في الحلق"

قالت الأمريكية كريستا بايك، الجمعة، إنها تعاني آلاما مستمرة منذ نجاتها من محاولة تنفيذ حكم الإعدام بحقها في ولاية تينيسي قبل شهر، وانتقدت ما وصفته بعدم كفاءة القائمين على التنفيذ.

وقالت بايك في بيان نشره محاموها: "تألمت بشدة من عدم الكفاءة التي وضعت كثيرا من الناس في هذا الوضع المروع"، مؤكدة أنها لا تتوقف عن التفكير في عائلة ضحيتها وما عانته من ألم وخسارة.

وأوضحت أنها دخلت غرفة الإعدام في 30 سبتمبر الماضي، مستعدة للموت، بعدما ودعت المقربين منها.

وأضافت: "بعد بضعة أيام، استيقظت وحيدة في المستشفى، مرتبكة ومتألمة. ولم تمر لحظة منذ تلك الليلة لم أشعر فيها بالألم. يؤلمني جسدي وذراعاي ويداي وحلقي، وما زلت أجد صعوبة في النطق".

وأشارت إلى أنها تعاني أيضا آلاما نفسية، وأنها تعيش منذ محاولة إعدامها في عزلة شبه تامة داخل القسم الطبي بالسجن، ما يعيد إليها تجربة الحبس الانفرادي التي أمضت فيها 28 عاما.

وشكرت بايك الأطباء وأفراد الطوارئ الذين أنقذوا حياتها، وكذلك الأشخاص الذين قدموا لها الدعم، مضيفة: "لا أعرف لماذا نجوت تلك الليلة، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك"، مؤكدة أنها تحاول التعافي يوما بعد يوم.

وفي تطور مرتبط بالقضية، كشفت إفادة قضائية نشرت تفاصيلها في 22 أكتوبر أن فريق تنفيذ الحكم واجه صعوبات كبيرة في تركيب القساطر الوريدية المستخدمة لإعطاء الحقنة المميتة.

وقال محامي بايك، راندي سبايفي، الذي شهد محاولة الإعدام، إن الفريق استخدم نحو 10 إبر، وحاول إدخال القسطرة في مواضع متعددة من ذراعيها، وسط مخاوف من تمزق بعض الأوردة.

من جهتها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، عن حاكم تينيسي بيل لي قوله هذا الأسبوع إنه يتوقع بقاء الحكم بحق بايك دون تغيير ما لم تقرر المحاكم خلاف ذلك، رغم مطالبة محاميها بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.

وكانت سلطات تينيسي حاولت إعدام بايك في 30 سبتمبر باستخدام جرعتين من عقار بنتوباربيتال، لكن المحاولة فشلت ونقلت إلى المستشفى، قبل أن تستعيد وعيها في 6 أكتوبر.

وأدينت بايك بقتل صديقتها كولين سليمر، البالغة من العمر 19 عاما، عام 1995. وكان من المقرر أن تصبح أول امرأة ينفذ بحقها حكم الإعدام في تينيسي منذ أكثر من 200 عام.