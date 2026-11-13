الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً

استقر الدولار، اليوم، ⁠بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهرا، بعد مكاسب قوية على مدى الأسبوع مدفوعة بتزايد التوقعات برفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية .

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1049 دولار قرب أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية منذ أبريل 2025. وعلى أساس أسبوعي،

هبط 0.8 بالمئة متجها لتسجيل ‌أكبر خسارة أسبوعية له ⁠منذ أواخر سبتمبر الماضي .

وظل الين دون تغيير يذكر عند 159.875 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر لتتزايد المخاوف حيال التدخل الحكومي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ​0.05 بالمئة إلى 103.17 ليظل عند أعلى مستوى له

منذ أبريل 2025.