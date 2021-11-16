روسيا تتهم الولايات المتحدة بـ"تزييف الحقائق"

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وكالة الإعلام الروسية إن موسكو أكدت اليوم الثلاثاء أنها أجرت اختبارا لسلاح استهدف قمرا روسيا غير مستخدم واتهمت الولايات المتحدة بتزييف الحقائق ببيانها الذي تستنكر فيه الواقعة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاختبار الذي أجرته روسيا أمس الاثنين خلّف حقل حطام في مدار أرضي منخفض مما عرّض محطة الفضاء الدولية للخطر كما أنه يشكل مخاطر على الأنشطة في الفضاء على مدى لسنوات.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الحطام الناجم عن الاختبار لم يشكل أي خطر ولن يمثل أي تهديد للمحطات الفضائية والأقمار الصناعية في الفَلك، وهو ما يتعارض مع التعليقات التي أطلقتها واشنطن.

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