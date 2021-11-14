إيرانيون يفرون من منازلهم بعد زلزالين

المصدر: طهران - رويترز

قال التلفزيون الإيراني إن زلزالين قويين ضربا جنوب البلاد قرب ميناء بندر عباس، اليوم الأحد، مما دفع سكانا للفرار من منازلهم وأودى بحياة شخص واحد على الأقل.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن زلزالين بقوة 6.3 و6.4 درجة هزا إقليم هرمزجان.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين محليين قولهم: "لقي شخص واحد حتفه بعد سقوط عمود كهرباء عليه".

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب إيران على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي: "شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان"، مضيفا أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات لسكان في بندر عباس وهم يفرون من منازلهم في حالة ذعر.

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