إعداد- الإمارات اليوم

قد لا تقتصر أضرار الجلوس طويلاً أمام التلفزيون على قلة الحركة وزيادة الوزن، إذ كشفت دراسة حديثة عن ارتباط بين طول ساعات المشاهدة اليومية والتراجع المتسارع في وظائف الكلى، مع ارتفاع المخاطر بصورة أكبر لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن باحثين من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا وجامعتي ليستر وكامبريدج في بريطانيا، توصلوا إلى أن الخمول لفترات طويلة قد يكون عاملاً إضافياً يرتبط بتدهور صحة الكلى.

وتابع الباحثون أكثر من 6200 شخص في أستراليا، تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، على مدى 12 عاماً، ورصدوا وظائف الكلى لديهم، إلى جانب عدد الساعات التي يقضونها في مشاهدة التلفزيون ومقاطع الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

وأظهرت النتائج ارتفاع متوسط وقت المشاهدة اليومية من 1.77 ساعة إلى 1.91 ساعة خلال فترة الدراسة، كما كشفت أن الأشخاص الذين أمضوا وقتاً أطول أمام الشاشات سجلوا تراجعاً أسرع في وظائف الكلى، وكان التأثير أكثر وضوحاً لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وارتبطت كل ساعة إضافية من مشاهدة التلفزيون يومياً بتسارع تراجع وظائف الكلى بنسبة تراوح بين 2% و3% سنوياً خلال خمس سنوات، فيما سجل الأشخاص الذين بلغت مشاهدتهم أربع ساعات يومياً أو أكثر أعلى مستويات الخطر المرتبطة بالإصابة بمرض الكلى.

ويُعد مرض الكلى المزمن حالة تتراجع فيها قدرة الكليتين على أداء وظائفهما تدريجياً، ويرتبط في مقدمة أسبابه بالسكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن التقدم في العمر.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تعزز الأدلة على ارتباط الخمول المفرط بتدهور صحة الكلى، خصوصاً لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني أو الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً، مشددين على أهمية الالتزام بالتوصيات الخاصة بالنشاط البدني والحد من فترات الجلوس الطويلة.