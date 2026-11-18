كشف مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية مهند الصفدي ، تفاصيل ما جرى خلال بث آذان الفجر عبر الإذاعة الأردنية، يوم الاثنين، والذي تسبب ببث أغان عبر مكبرات الصوت في المساجد.

وأكد الصفدي لموقع "عمون" الإخباري أن خللا تقنيا في أنظمة الإذاعة أدى إلى تداخل في البث قبل آذان الفجر، تسبب ببث الأغاني عبر مكبرات الصوت في المساجد.

وأوضح الصفدي، أن ما حدث ليس ناتج عن خطأ بشري، وإنما خلل في أنظمة الإذاعة أدى لهذا التداخل، وهو خارج عن الإرادة البشرية.

وبين أنه تم التعامل مع الخلل ومعالجته مباشرة.

وفي ذات الوقت قال مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، إن المؤسسة تعمل على تحديث الأنظمة القديمة وتطويرها، ما يضمن عدم تكرار الخلل.

وكان الخلل التقني قد تسبب ببث أغان للفنانة وردة الجزائرية عبر مكبرات المساجد بدل آذان الفجر، قبل أن تقطع الأغاني ويستكمل الأآذان.