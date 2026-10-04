هذه الأجهزة تستهلك الكهرباء حتى وهي متوقفة عن التشغيل

قد ينتهي اليوم بإطفاء التلفزيون والكمبيوتر وشاحن الهاتف وأجهزة المطبخ، بينما يبدو المنزل هادئًا ولا يعمل فيه شيء تقريبًا.

لكن هذا الهدوء لا يعني بالضرورة أن استهلاك الكهرباء توقف بالكامل، فعدد من الأجهزة الحديثة يواصل سحب كميات صغيرة من الطاقة حتى عندما تبدو متوقفة، وهو استهلاك قد لا يلفت الانتباه لحظيًا، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عند جمعه على مدار ساعات وأيام وأشهر.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، وهي مرتبطة بالطريقة التي صُممت بها الأجهزة الحديثة، للعمل والاستجابة السريعة عند الحاجة. فمع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، أصبح مفهوم إيقاف التشغيل أكثر تعقيدًا.

فالتلفزيون الذكي، ومكبرات الصوت، وأجهزة البث، والطابعات، وبعض أجهزة المطبخ والأجهزة المنزلية الذكية، قد تبقى في حالة استعداد دائم حتى يتمكن المستخدم من تشغيلها أو التحكم بها عن بُعد.

وفي هذه الحالة، لا يكون استهلاك الكهرباء مرتبطًا بعملية تشغيل الجهاز الأساسية، وإنما بالوظائف الإلكترونية التي تبقى جاهزة للعمل.

لذلك، في كثير من الحالات، لا يعني الضغط على زر الإيقاف فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء بالكامل، فقد يبقى جزء من الدوائر الإلكترونية نشطًا في انتظار إشارة من جهاز التحكم عن بُعد، أو للحفاظ على إعدادات معينة، أو لمراقبة اتصال الشبكة.

وتحتاج الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت إلى طاقة أيضًا حتى وهي غير مستخدمة بشكل مباشر، لأنها قد تبقى على اتصال بشبكة واي فاي أو تستعد لاستقبال تحديث أو أمر من تطبيق على الهاتف.

أما بعض الأجهزة الأخرى، مثل التلفزيونات الحديثة، فقد تظل دوائر معينة فيها تعمل لتوفير التشغيل السريع أو استقبال إشارات جهاز التحكم.

وعادةً يكون استهلاك الجهاز الواحد في وضع الاستعداد منخفضًا مقارنة باستهلاكه أثناء التشغيل.

لكن المشكلة تظهر عندما تتراكم عدة أجهزة تعمل بهذه الطريقة في المنزل نفسه، فوجود تلفزيون وأجهزة بث وألعاب إلكترونية وأجهزة كمبيوتر وشواحن وأجهزة ذكية متصلة باستمرار قد يجعل الاستهلاك المتراكم أكبر مما يتوقعه المستخدم.

وتختلف كمية الطاقة بحسب نوع الجهاز وتصميمه وعمره، لذلك لا يمكن اعتبار جميع الأجهزة متساوية في هذا الجانب.

ومن أبسط الطرق فصل الأجهزة التي لا تحتاج إلى البقاء متصلة بالكهرباء لفترات طويلة، خصوصًا عند مغادرة المنزل أو الذهاب في إجازة.

ويمكن استخدام مقابس كهربائية مزودة بمفتاح تشغيل وإيقاف لفصل عدة أجهزة دفعة واحدة، بدلًا من نزع كل قابس بشكل منفصل.

كما يمكن الاستفادة من إعدادات توفير الطاقة الموجودة في بعض الأجهزة الحديثة، والتي قد تقلل استهلاكها عندما تدخل في وضع السكون. ولا يعني ذلك أن فصل كل جهاز في المنزل ضروري طوال الوقت، خصوصًا الأجهزة التي تحتاج إلى البقاء متصلة لأسباب تتعلق بالأمان أو التبريد أو التشغيل المستمر.

لكن معرفة الأجهزة التي تستهلك الطاقة في وضع الاستعداد تساعد على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتقليل الهدر غير الضروري.

وفي النهاية، فإن الجهاز الذي يبدو متوقفًا قد لا يكون منفصلًا فعليًا عن الكهرباء، لأن جزءًا من وظائفه قد يبقى مستيقظًا في الخلفية، بانتظار اللحظة التي يحتاج فيها إلى العمل من جديد.