«ذا دكتورز» يعود إلى تلفزيون دبي.. الطب الحديث في متناول الجمهور

يعود برنامج «ذا دكتورز» (The Doctors) إلى شاشة تلفزيون دبي، التابع لمؤسسة دبي للإعلام، ليُسلّط الضوء على مستقبل الصحة، ويُقرّب من الجمهور أحدث الابتكارات والممارسات الطبية التي تسهم في الوقاية وتعزيز صحة الإنسان وجودة حياته، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تركز على تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بصحة أفراد المجتمع.

وسيقدم «ذا دكتورز» في موسمه الجديد، بدءاً من اليوم، محتوى صحياً متنوعاً، ويتناول مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع، بأسلوب يجمع بين المعلومة الموثوقة والتوعية المبسطة، كما سيشهد البرنامج، الذي يقدم برعاية المستشفى الأميركي، مشاركة نخبة من الأطباء الذين يُمثّلون تخصصات وخبرات متنوعة، من بينهم الطبيبة والعالمة في طب المستقبل، الدكتورة مريم مطر، وطبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتورة زينة كنيعو، إلى جانب رئيس قسم القلب والأوعية واستشاري أمراض القلب التداخلية في المستشفى الأميركي دبي، الدكتور محمد زيدان، واستشاري طب الأطفال والحساسية ومدير مركز الأطفال الأميركي، الدكتور باسل نصرالله.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، حرص المؤسسة على تعزيز حضور البرامج الطبية والصحية ضمن خريطتها الإعلامية، إيماناً بدور الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على مواكبة اهتمامات أفراده واحتياجاتهم والتأثير الإيجابي فيهم، وقال: «يعكس (ذا دكتورز) توجهات تلفزيون دبي نحو تقديم برامج تمتلك قيمة حقيقية، وتأثيراً عالياً يتجاوز حدود الشاشة، وتضع الخبرة الطبية الموثوقة في متناول الجمهور بأسلوب قريب منه ومن تفاصيل حياته، حيث يتميّز البرنامج بقدرته على الجمع بين المعرفة والخبرة والحوار، وطرح القضايا الصحية من زوايا متعددة، تساعد المشاهد على فهمها والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وتمنحه أدوات معرفية تنعكس على خياراته وممارساته اليومية».

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأميركي دبي، شريف بشارة، إلى أن التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام في تقديم برنامج «ذا دكتورز» يُجسّد أهمية التكامل بين المؤسسات الصحية والإعلامية في تعزيز الثقافة الصحية، وإتاحة المعرفة الطبية المتخصصة لمختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن التحولات التي يشهدها الطب الحديث تضع الوقاية والكشف المبكر والرعاية الشخصية في صميم مستقبل الخدمات الصحية، وقال: «لم يعد مستقبل الرعاية الصحية يرتبط فقط بما نمتلكه من تقنيات متقدمة أو قدرات علاجية، وإنما بمدى قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات لمساعدة الإنسان على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة».

يشار إلى أن البرنامج يُعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 ليلاً على شاشة تلفزيون دبي، كما يمكن متابعة حلقاته عبر منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.