قتلى وجرحى في انفجار بمسجد بأفغانستان خلال صلاة الجمعة

المصدر: وكالات

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح اثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية، وفق ما أفاد طبيب في أحد المستشفيات وكالة فرانس برس.

ووقع الانفجار في منطقة سبين غار في الولاية الواقعة في شرق البلاد، حيث ينشط تنظيم داعش الارهابي.

وقال مسؤول في طالبان لوكالة فرانس برس «يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى».

وأكد طبيب في مستشفى محلي «حتى الآن، هناك ثلاثة قتلى و15 جريحا».

وأعلن تنظيم داعش الارهابي في أفغانستان، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عادت طالبان إلى السلطة.

وفي أحد آخر الهجمات، اقتحم مقاتلو تنظيم داعش الارهابي الشهر الجاري مستشفى كابول الوطني العسكري حيث قتلوا 19 شخصا على الأقل وأصابوا أكثر من 50 بجروح.

وقتل أكثر من 120 شخصا في هجمات نفّذها تنظيم داعش الارهابي في وقت سابق هذا العام استهدفت مسجدين يتردد إليهما أفراد أقلية الهزارة.

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