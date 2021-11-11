كورونا: 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة في ألمانيا

المصدر: وكالات

كشفت السلطات الصحية الألمانية عن أكثر من خمسين ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ألمانيا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم اليوم 251.26 مليون حالة.. فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و323009 حالات بحسب إحصاء لـ «رويترز».

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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