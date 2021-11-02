العراق يدفع 490 مليون دولار كتعويضات للكويت

المصدر: الكويت - أ ف ب

تسلمت الكويت مبلغ 490 مليون دولار من العراق كتعويضات عن اضرار نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990، بحسب ما أعلنت السفارة العراقية في الكويت.

وقالت السفارة في بيان صادر الإثنين "سدد العراق لدولة الكويت في 2021/10/26 ، مبلغ (490)مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بحوالي 629 مليون دولار".

دفعت بغداد نحو 50 مليار دولار كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية.

وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

تم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من البلاد.

وكانت قوات نظام الرئيس السابق صدام حسين اجتاحت الكويت في أغسطس 1990 قبل ان تطردها قوات تحالف دولي يناير 1991.

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