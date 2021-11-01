الإمارات: عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان إلى أرض الوطن

المصدر:
  • دبي - موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان والمواطنين إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة أن "ذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان وتزامناً مع قرارات الإمارات بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطنيها إليه".

 

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