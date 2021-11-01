الإمارات: عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان إلى أرض الوطن

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان والمواطنين إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة أن "ذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان وتزامناً مع قرارات الإمارات بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطنيها إليه".

"الخارجية والتعاون الدولي" تؤكد الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين و الإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان و المواطنين إلى أرض الوطن..وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان و تزامناً مع قرارات الإمارات بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطنيها إليه pic.twitter.com/3WJLY3R2Bh — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 1, 2021

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