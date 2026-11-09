محمد بن راشد: دولة الإمارات اليوم برئاسة أخي محمد بن زايد حفظه الله نموذج للتطور والنمو والقوة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الاثنين: "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة سنوية وطنية.. تضم أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة.. نراجع فيها أولوياتنا .. ونقيم فيها أعمالنا .. ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا.. والهدف العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات شعبنا.

وأضاف سموه: "دولة الإمارات اليوم برئاسة أخي محمد بن زايد حفظه الله نموذج للتطور والنمو .. ونموذج للقوة والصمود .. ونموذج للمرونة الاقتصادية والحكومية والعسكرية والسياسية. وقادمنا أجمل.. ومستقبلنا أعظم .. ورايتنا أعلى بإذن الله".