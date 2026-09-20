ترامب لفوكس نيوز: الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً أو التوصل إلى صفقة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، "إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً أو التوصل إلى صفقة".
وأضاف: "أمور كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران".
وأشار إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون ولا يمكن إيجاد أشخاص قادرين على إبرام صفقة.
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