الشرطة الدينية في نيجيريا تعتقل شابا عرض نفسه للبيع في مزاد

المصدر: ا ف ب

اعتقلت الشرطة الدينية الاسلامية في شمال نيجيريا شابا عرض نفسه للبيع في مزاد هربا من الفقر المدقع، وفق ما أفاد مسؤول محلي امس.

واعتقل أليو إدريس البالغ 26 عاما الثلاثاء من قبل شرطة «الحسبة» المكلفة تطبيق الشريعة الاسلامية في كانو بعد انتشار صور له على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره حاملا لافتة كتب عليها أنه يعرض نفسه للبيع في مزاد علني يبدأ من 20 مليون نايرا (49 ألف دولار).

وكانو هي من المناطق ذات الغالبية الاسلامية في نيجيريا التي يتم فرض تطبيق الشريعة الاسلامية فيها الى جانب القانون العام.

وقال الناطق باسم شرطة «الحسبة» لاوال ابراهيم فاغي «اعتقلناه لأنه عرض نفسه للبيع وهو أمر محرم بموجب الشريعة الاسلامية».

وأضاف«انه محتجز لدينا»، ملقيا بمسؤولية هذا «الفعل المقيت» على الفقر والجهل.

وكان إدريس وهو خياط من كادونا قد انتقل الاسبوع الماضي الى كانو المجاورة وجال فيها حاملا اللافتة التي تعلن انه معروض للبيع.

والتقط السكان صورا له ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحول الى عنصر جذب على شبكة الانترنت.

وقال إدريس للصحافيين إنه قرر «بيع» نفسه بسبب «الفقر المدقع»، وهو ينوي منح نصف المبلغ لوالديه ومليوني نايرا لأي شخص بامكانه تسهيل إجراء المزاد، متعهدا بأن يكون «خادما مخلصا» لمن يشتريه.

وقال فاغي «نعلم جميعا أن هناك فقرا مدقعا في المجتمع لكن هذا لا يمنح أي شخص الحق في عرض نفسه للبيع»، مضيفا «انتهى عصر العبودية».

وأحالت شرطة «الحسبة» إدريس الى مستشفى للأمراض النفسية حيث تبين انه لا يعاني من أي خلل عقلي.

ويعاني الاقتصاد النيجيري بسبب ضعف العملة المحلية وتراجع عائدات النفط التي تمثل 90 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.

وبعد ركود اقتصادي ثان في غضون خمس سنوات بسبب الجائحة، عاد الاقتصاد الى النمو في الأشهر الأخيرة، لكن التضخم وارتفاع الأسعار لا يزالان يغرقان النيجيريين الذين يعيش غالبيتهم على أقل من دولارين في اليوم في مزيد من الفقر.

ووفق فاغي فإن إدريس غادر قريته وتوجه الى كانو بحثا عن عمل لكنه لم يوفق، اذ لم يتمكن من العثور على اي عمل حتى لو كان وضيعا.

ولم توجه «الحسبة» أي تهمة الى الشاب، لكنها قالت انه يخضع الآن لجلسات توعية وإرشاد.



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