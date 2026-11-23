أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر لها، إن جهات رسمية تدرس دمج بنك دبي الإسلامي مع مصرف الإمارات الإسلامي، بهدف إنشاء مؤسسة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتمتع بقدرة أكبر على المنافسة عالمياً.

وأوضحت المصادر، أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن الصفقة المحتملة قد لا تتم في نهاية المطاف.

ويمتلك بنك الإمارات الإسلامي، المملوك بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، أصولاً تتجاوز 158 مليار درهم (43 مليار دولار)، بينما تبلغ أصول بنك دبي الإسلامي نحو 427 مليار درهم.

وأعلن بنك دبي الإسلامي أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعاً بعد غد (25 نوفمبر) لاستكشاف وتقييم فرصة استحواذ استراتيجية، فيما قال بنك الإمارات دبي الوطني إن مجلس إدارته سيجتمع في اليوم نفسه للنظر في فرص المعاملات المحتملة والموافقة عليها، فيما لم يكشف البنكان عن طبيعة الصفقات المحتملة أو الأطراف المقابلة فيها. ومن المرجح أن تصنف أي صفقة من هذا النوع ضمن أكبر الصفقات المصرفية على مستوى المنطقة خلال السنوات الأخيرة.