كبش يحطم الأرقام القياسية ويُباع بمليون دولار

في صفقة أثارت اهتماما واسعا، شهدت قرغيزستان بيع كبش من سلالة أراشان مقابل مليون دولار، لتصبح الصفقة حديث الأوساط المهتمة بتربية الأغنام والسلالات النادرة.

وجرت عملية البيع على هامش مهرجان مخصص لتطوير سلالة «أراشان»، بمشاركة مزارعين ومربين من قرغيزستان وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

والكبش الذي وصل سعره إلى مليون دولار ليس حيوانًا عاديًا، إذ ينتمي إلى واحدة من السلالات القرغيزية التي تشتهر بالحجم الضخم والوزن الثقيل، ويمكن أن يتجاوز وزن بعض أفرادها 200 كيلوغرام.

والأكثر إثارة أن الكبش المباع هو نجل الكبش الشهير «فرانكل»، الذي سبق أن حقق رقمًا قياسيًا في كازاخستان عندما بيع قبل سنوات مقابل 150 ألف دولار.

أما سلالة «أراشان» نفسها، فتعود إلى عمليات تهجين بدأت في سبعينيات القرن الماضي، بعد تهجين أغنام «هيسار» القادمة من طاجيكستان مع الأغنام المحلية في قرغيزستان، قبل تسجيلها رسميًا كسلالة مستقلة عام 2021.

وتعكس الصفقة حجم الاهتمام المتزايد بتطوير السلالات الحيوانية ذات الصفات الوراثية المميزة، خصوصًا تلك التي تجمع بين الحجم الكبير والقدرة على إنتاج سلالات قوية يمكن استخدامها في تحسين الثروة الحيوانية.

وبهذا السعر الاستثنائي، أصبح اسم «أراشان» حاضرًا بقوة في سوق السلالات النادرة.