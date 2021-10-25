واشنطن تعلّق مساعدة مالية للسودان وتحضّ على إعادة السلطة للحكومة المدنية

المصدر: واشنطن - وكالات

علّقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بعد سيطرة الجيش على الحكم وحضّت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على وجوب "إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي تمثّل إرادة الشعب".

وقال: "على ضوء التطورات الأخيرة، تعلّق الولايات المتحدة مساعدتها المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ليس لديها معلومات بشأن مكان وحالة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى كل الإجراءات المناسبة لمحاسبة من يحاولون تعطيل إنفاذ إرادة الشعب السوداني.

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