الجيش يعتقل رئيس الوزراء السوداني وينقله إلى مكان مجهول بعد رفضه «تأييد الانقلاب»

المصدر: وكالات



قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيسبوك إن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء السوداني واقتادته إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد «للانقلاب».

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد «للانقلاب».

ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين في رسالة من مقر إقامته الجبرية إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

وقال البيان الذي نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، «بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله الى مكان مجهول»".



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