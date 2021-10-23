روسيا تدرج رجلا سرب مقاطع فيديو لأعمال تعذيب في سجن على قائمة المطلوبين

المصدر: موسكو - رويترز

أظهرت قاعدة البيانات بموقع وزارة الداخلية الروسية على الإنترنت اليوم السبت أن الوزارة أدرجت على قائمة المطلوبين سيرغي سافيلييف الذي سرب مقاطع مصورة يُعتقد أنها لعمليات تعذيب في سجن إلى منظمة حقوقية.

وقالت منظمة (غولاغو دوت نت) المعنية بحقوق المسجونين إن المقاطع المصورة التي قدمها لها سافيلييف تظهر أمثلة على عمليات تعذيب واعتداءات جنسية في سجن بمنطقة ساراتوف التي تبعد حوالي 700 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.

ومنذ بدأت (غولاغو دوت نت) في نشر المقاطع المصورة تم عزل خمسة من كبار مسؤولي السجن وفتح عدد كبير من التحقيقات.

ولم تورد قاعدة البيانات بموقع الوزارة الجريمة المطلوب فيها سافيلييف (31 عاما) وهو من روسيا البيضاء.

وفي تعليق بالفيديو نشرته (غولاغو دوت نت) اليوم السبت قال سافيلييف إنه لم يُفاجأ بالإجراء الذي اتُخذ ضده وإنه في فرنسا الآن.

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