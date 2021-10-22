رئيس سابق يختبئ داخل شاحنة منتجات حليب ليعود إلى وطنه.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلام شريط فيديو قيل إن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكاشفيلي سجله، أثناء عودته بطريقة غير قانونية إلى وطنه مختبأ داخل مقطورة مليئة بمنتجات الحليب.

ويظهر هذا الفيديو الذي نشرته قناة IMEDI الجورجية اليوم الجمعة، سآكاشفيلي، وهو مختبئا، على الأرجح، داخل تلك المقطورة على متن سفينة متوجهة من أوكرانيا إلى جورجيا حيث اعتقل لاحقا.

وتوجه الرئيس الجورجي السابق في هذا الفيديو إلى مناصريه، زاعما أنه اختطف من قبل أجهزة استخبارات دولة أجنبية.

ورجحت القناة أن سآكاشفيلي كان يعتزم نشر هذا الفيديو في الإنترنت في حال الخيانة من قبل الناس الذين ساعدوه في العودة إلى جورجيا بطريقة غير قانونية (وكانت الشرطة الجورجية قد اعتقلتهم أيضا).

وحسب تقارير صحفية، وصل سآكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضا إلى ميناء بوتي الجورجي في 29 سبتمبر، داخل المقطورة المذكورة، على متن سفينة "فيلنيوس".

وبعد يومين، اعتقلت السلطات الجورجية سآكاشفيلي الذي يواجه اتهامات في عدد من القضايا الجنائية، منها تهم الفساد وارتكاب جريمة قتل وتجاوز الصلاحيات الرئاسية، في العاصمة تلبيسي في أول أكتوبر.

ويصر سآكاشفيلي على أن اعتقاله ليس قانونيا، وأعلن الإضراب عن الطعام في السجن.

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