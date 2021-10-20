الكويت تدخل المرحلة الأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية

المصدر: الكويت - واس

أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، اليوم، عودة الحياة الطبيعية الحذرة في دولة الكويت ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد 19) للمحصنين.

وقال في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد 19) "نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة) بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر وبإذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد وولي عهده في رفعة الكويت وشعبها".

وأكد أن النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار وقال: "نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كافة المستويات وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة وأمام تحديات غير معروفة المدى ولله الحمد أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان".

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