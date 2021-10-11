العراق: القبض على نائب "البغدادي"

المصدر: وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم نائب زعيم تنظيم داعش السابق "أبو بكر البغدادي" ومسؤول المالية بالتنظيم.

وكتب الكاظمي على موقع تويتر: «في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي». ولم يقدم الكاظمي تفاصيل.

وقُتل البغدادي في غارة لقوات خاصة أمريكية بشمال غرب سوريا في عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت وقتها عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى موقع زعماء التنظيم ومن بينهم جاسم.

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