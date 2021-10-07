الكويت.. «الفتوى والتشريع» تلغي قرار حظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألغت إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت، اليوم الخميس، قرار حظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60 عامًا. وفقا لوسائل إعلام كويتية.

وحسب صحيفة «الرأي» فجرت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي مفاجأة كبيرة بإلغاء قرار حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها.

واعتبرت «الفتوى» أن لا وجود قانونياً للقرار الذي أصدره مدير هيئة القوى العاملة في أغسطس 2020 باعتباره صادراً من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، وأن مدير الهيئة غير مخول بإصدار قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، قرر في يوليو الماضي، السماح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاماً ولديهم مؤهل ثانوي وما دون مقابل دفع 2000 دينار رسوماً سنوية.

يذكر أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، قررت في 2020م، تطبيق قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ60 عاماً وما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون.



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