إيطاليا تتعرض لعواصف وإقليم كاتانيا يشهد إعصاراً

المصدر: روما - د ب أ

تعرضت إيطاليا لعواصف بعضها عنيف الأسبوع الجاري. واجتاحت مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية اليوم الثلاثاء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد. وتحدث مسؤولو المدينة عن "إعصار" عبر موقع فيس بوك.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بوقوع إصابات، لكن لم يضطر أي من المصابين للذهاب إلى المستشفى. وأضافت أن أضرارا لحقت بالمنازل والشركات واقتلعت الأشجار وأغلقت الطرق.

وتعين تحويل مسار أربع طائرات قادمة إلى مطارات أخرى. وطالبت السلطات سكان البلدة الواقعة على جبل إتنا بلزوم منازلهم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إقليم ليجوريا يومي الاثنين والثلاثاء في فيضان الأنهار.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية إن جسرا صغيرا انهار واضطر عمال الإنقاذ إلى إجلاء 10 عائلات.

وشهد إقليم سافونا الساحلي أمطارا أمس الاثنين كانت الأكثر غزارة في تاريخه، مما تسبب في انهيارات طينية وفيضانات. وأدى ذلك إلى تعليق خدمات الطرق والقطارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news