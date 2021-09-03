غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب بالقاهرة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أغلقت وزارة الأوقاف المصرية، مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب بالقاهرة، تنفيذا لقرار رئيس القطاع الديني بالوزارة، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار القطاع الديني، بناء على تقرير صادر من مديرية أوقاف القاهرة، والمذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، اليوم الجمعة، حسب صحيفة الوطن.

وأفاد التقرير بعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط، رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط الوجود بالمسجد اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتتخذ وزارة الأوقاف المصرية، الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تلزم المصلين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، مع الاستمرار في عدم السماح بفتح دورات المياه، والتشديد على استمرار أعمال التعقيم والنظافة الدورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news