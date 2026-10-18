«سيدات أعمال دبي» يبحث تعزيز التعاون والشراكات بين الإمارات والصين

بحث مجلس سيدات أعمال دبي، في مدينة شينجن الصينية ضمن فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين» الذي نظمته غرف دبي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وشهدت طاولة النقاش المستديرة، التي نظمها المجلس، مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، حيث ضمت أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة، ليشكل الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.

وقالت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، خلال رئاستها الاجتماع: «إن المجلس ركز على مدى العقدين الماضيين على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية»، مشيرة إلى السعي من خلال برامج وشراكات المجلس إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها. وأضافت أن «التواصل مع سيدات الأعمال الصينيات يأتي امتداداً طبيعياً لهذا النهج في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».