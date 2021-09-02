روسيا تهدد بتغريم أبل وغوغل ما لم تحذفا تطبيقا خاصا بالمعارض نافالني

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن هيئة الاتصالات الروسية هددت اليوم الخميس بفرض غرامة على شركتي أبل وغوغل ما لم تقوما بحذف تطبيق خاص بالمعارض السياسي أليكس نافالني من على متجريهما للتطبيقات الإلكترونية.

وأعلنت محكمة روسية الحركة التابعة للمعارض المسجون حركة متطرفة هذا الصيف في حملة تأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر.

ويريد حلفاء نافالني استخدام التطبيق لتنظيم حملة تصويت تكتيكية.

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