بوتين: التدخل الأمريكي في أفغانستان لم يحقق سوى المآسي

المصدر: موسكو - رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لم يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف وأظهر أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى.

وأوضح بوتين، في حديثه لفتية في سن المراهقة في منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا، أنه يعتبر النهج الأمريكي تجاه أفغانستان فاشلا تماما. وكان الاتحاد السوفيتي قد غزا أفغانستان قبل ذلك.

وقال بوتين: "القوات الأمريكية كانت موجودة على الأرض لمدة 20 عاما، وعلى مدى 20 عاما حاولت إضفاء المدنية والتحضر على الشعب هناك وغرس أعرافها ومعاييرها للحياة بكل ما تعنيه الكلمة بما في ذلك التنظيم السياسي للمجتمع".

وتابع: "والنتيجة لم تكن سوى المآسي والخسائر في الأرواح".

ويمثل الخروج الأمريكي من أفغانستان مبعث قلق لروسيا التي تعتبر دول آسيا الوسطى، التي كانت من قبل ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، جزءا من جناحها الدفاعي الجنوبي وتخشى من انتشار التطرف فيها.

وعززت موسكو قاعدتها العسكرية في طاجيكستان المجاورة لأفغانستان وتجري قواتها تدريبات عسكرية تستمر شهرا قرب الحدود.

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