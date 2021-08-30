"الصحة العالمية" قلقة من ارتفاع وفيات كورونا في أوروبا

المصدر: كوبنهاغن - أ ف ب

أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 ديسمبر المقبل، معربة عن قلقها حيال "ركود" معدّلات التطعيم في القارة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين: "ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، ويشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر"، لتضاف إلى 1.3 مليون وفاة سجلت حتى الآن في القارة.

وشهدت بلدان القارة زيادة في معدلات الإصابة مع تأكد أثر المتحورة دلتا الأكثر عدوى، خاصة في صفوف غير الملقحين.

ومن 53 دولة مصنّفة ضمن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، سجّلت 33 منها معدّل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وفق كلوغه.

وأرجع المسؤول ازدياد انتقال العدوى إلى تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى وتراجع وتيرة التطعيم في أوروبا.

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