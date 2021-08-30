أكثر من 2000 صحافي أفغاني يريدون إجلاءهم من البلاد

المصدر: كابول ■ د.ب.أ

ذكر الاتحاد الدولي للصحافيين أنه تلقى طلبات إجلاء من أكثر من 2000 صحافي أفغاني، طبقاً لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أمس الأحد.

وقال الاتحاد، وهو أكبر منظمة عالمية للصحافيين، إنه لجأ إلى حركة «طالبان» لترتيب مرور آمن للصحافيين الأفغان من مطار كابول.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد، جيريمي دير، لصحيفة باكستانية إنهم تلقوا بالفعل طلبات من عاملين بوسائل الإعلام الأفغانية عبر منظمات تابعة للاتحاد.

وفي حديثة لصحيفة «ذا نيوز»، قال جيريمي إن «الاتحاد لجأ إلى دول أوروبية مختلفة، بما فيها إسبانيا ومقدونيا الشمالية، وفرنسا والمكسيك، وإيطاليا وألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكندا، لإصدار تأشيرات والمساعدة في إجلاء الصحافيين الأفغان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news