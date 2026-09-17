كندا ترد على تهديدات ترامب: "لا أحد" يملي علينا مع من نوقّع اتفاقات

رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال كارني للصحافيين في مقر البرلمان الأوروبي بفرنسا "الكنديون موحدون في موقفهم، فلا أحد يملي علينا اللغة التي نتحدث بها، ولا أحد يفرض علينا ثقافتنا أو يحدد لنا مع من نستطيع إبرام اتفاقات على الصعيد الدولي".