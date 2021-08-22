تفاصيل القبض على إرهابي خطّط لاغتيال الرئيس التونسي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تمكنت السلطات الأمنية التونسية، من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس.

وبحسب صحيفة الشرق التونسية،اليوم، تم القبض على المتهم الذي كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية، وهو أحد الذئاب المنفردة، مشيرة إلى أن الأبحاث انطلقت معه وهو رهن التحقيق.

وكشفت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية تفيد بانتماء الإرهابي المعتقل، لتنظيم داعش، وضُبطت بحوزته شهادة علمية مزورة، من إحدى الجامعات الوهمية في تركيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوحدات الأمنية فككت منذ بداية هذا الشهر أربع خلايا إرهابية توصف بالنائمة تنشط في جهتي الساحل التونسي (محافظات سوسة والمنستير والمهدية) والجنوب الشرقي على الحدود التونسية الليبية.

والجمعة أكد الرئيس التونسي، أن هناك من يجري محاولات يائسة لاغتياله، قائلا: «طريق الحق صعب، وسأواصل بنفس المبادئ في إطار القانون».

وتابع: «الحكومات تتعاقب أما الدولة فتستمر.. سنقف سدا منيعا أمام كل من يحاول ضرب الدولة».

ومضى قائلا: «هناك من يؤلب دولا أجنبية على البلاد والرئاسة».

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