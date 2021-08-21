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    الرئيس التونسي يستشهد بقول مأثور على أنه آية قرآنية

    المصدر:
    • متابعات الإمارات اليوم
    التاريخ:

    تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لموجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما استشهد في أحد خطاباته بقول مأثور على أنه من القرآن الكريم.

    وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال سعيد خلال كلمة بثها التلفزيون التونسي، مخاطبًا الأطراف المناهضة له: «ليتذكروا قوله سبحانه وتعالى (قل الحق ولو كان على نفسك)».

    وأثار خطأ الرئيس التونسي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استدلاله بآية غير موجودة في القرآن، وهو ما اعتبره البعض «هفوة» غير مقصودة.

    وكتب مغردون تعليقات على «هفوة» الرئيس التونسي المعروف بتمكنه من القانون واللغة العربية.

    وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرار سعيد في 25 يوليو الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

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