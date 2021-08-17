البيت الأبيض: بايدن لم يتحدث إلى أي من القادة الدوليين منذ سقوط كابول

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتحدث إلى أي من نظرائه الدوليين منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد حركة طالبان.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان للصحافيين: "الرئيس لم يتحدث بعد إلى أي من القادة الدوليين".

وأضاف: "أنا ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة تواصلنا مع نظراء خارجيين على أساس دوري، ونعتزم القيام بذلك في الأيام المقبلة".

وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في الحسابات المصرفية الأميركية، ومنعت "طالبان" من الوصول إلى مليارات الدولارات الموجودة في المؤسسات الأميركية، وفقا لمصدرين مطلعين، لم يتم الكشف عن هويتهما نظرا لمناقشة سياسة الحكومة التي لم يتم الإعلان عنها بعد، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

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