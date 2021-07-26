تونسيون يخرجون إلى الشوارع احتفالا بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عرض التلفزيون التونسي صورا للرئيس قيس سعيد يشارك حشدا يحتفل بقراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وكان أعلن الرئيس التونسي أعلن مساء امس توليه السلطة التنفيذية في البلاد. كما أعلن تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه

وخرج مواطنون تونسيون إلى الشوارع، مساء أمس الأحد، احتفالا بقرار الرئيس قيس سعيد تجميد نشاط البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، من منصبه، فيما أعلن قياديون في حزب النهضة رفضهم للقرار.

وفي شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، خرج مئات التونسيين للشوارع رافعين الأعلام.

وانتشرت وحدات للجيش التونسي في مداخل العاصمة تونس وبعض شوارعها الرئيسية، وقامت قوات من الجيش بتطويق مبنى التلفزيون الحكومي، وفق مراسل قناة الحرة.

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